ASI, EDA, ENTE IDRICO: LA RICONFERMA DEI VERTICI, LA FIDUCIA DI DE LUCA PER I PRESIDENTI

Nell’arco di pochi giorni sono stati riconfermati i vertici del Consorzio Asi Salerno, dell’Ente di Ambito e dell’Ente Idrico Campano: Antonio Visconti, Giovanni Coscia e Geppino Parente, nonostante qualche corrente interna al Pd contraria alla loro riconferma, sono stati tutti e tre rieletti per proseguire nel mandato ricevuto in precedenza. Chi si aspettava grandi rivoluzioni è rimasto deluso, complice anche l’assenza di una valida alternativa da parte del centro destra che, vuoi per mancanza di numeri, vuoi per carenza di idee, non ha contrapposto nessun nome a quelli provenienti dall’area De Luca. Anzi, in alcuni casi, come per l’Eda, i nomi proposti da amministrazioni di centro destra sono stati inseriti all’interno del listone unico. La stagione dei rinnovi degli Enti di sottogoverno pare, adesso, conclusa e tutta l’area di centro sinistra si potrà concentrare sulle prossime elezioni amministrative di Primavera.

