ATTENZIONE, IL RISPARMIO DI 25 CENTESIMI SUI CARBURANTI SOLO DA MARTEDI’ 22 MARZO

Il Decreto Benzina, che il Governo ha annunciato nella giornata di venerdi’, non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, nella migliore delle ipotesi, lo sarà domani lunedi’ 21 Marzo: quindi il taglio di 25 centesimi sul costo dei carburanti scatterà solo a partire da Martedi’ 22 Marzo. Costo ancora senza tagli per l’intero fine settimana ed anche per la giornata di domani, lunedi’, quando per abitudine e per necessità sono in tanti a mattersi in coda ai distributori. Non si comprende, considerata l’urgenza del provvedimento, per quale ragione, come accaduto in altre circostanza, il Governo non abbia provveduto ad una pubblicazione immediata del Decreto Legge che ne sancisce l’entrata in vigore.

