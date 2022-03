A VALLO DELLA LUCANIA MARTEDI’ 22 MARZO IL PRIMO PREMIO ANTONIO VALIANTE

Si terrà all’interno della Aula Magna dell’Ospedale di Vallo della Lucania il primo premio dedicato alla memoria di Antonio Valiante, storico amministratore pubblico e politico della Provincia di Salerno, piu’ volte Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania. La manifestazione inizierà alle 15:00 e prevede l’assegnazione di un premio alle 3 migliori tesi presentate dagli studenti universitari laureati in Scienze Infermieristiche.

“Riprendiamo quest’anno,” scrive la Famiglia Valiante, “dopo due lunghi e duri anni di emergenza pandemica, il nostro appuntamento annuale per ricordare nostro padre ed il suo lungo impegno per le comunità. Quest’anno lo facciamo insieme e grazie all’OPI, all’amico Cosimo Cicia e a tutto il direttivo provinciale e nazionale, che hanno voluto un premio alla sua memoria, per ricordare il suo impegno, da sempre, anche per la valorizzazione della professione infermieristica, delle giovani generazioni e del Sistema sanitario pubblico. Vi aspettiamo martedì 22 alle ore 15 nell’Aula magna del “suo” ospedale a Vallo della Lucania, per il quale ha dato, dai tempi (remoti ahimè) della memorabile USL 59 ai vertici nazionali della buona sanità, una vita di impegno e nel quale ci ha lasciato 38 mesi fa”