ASMEL SPEGNE LE SUE PRIME 10 CANDELINE: DA 10 ANNI AL FIANCO DEI COMUNI

Si chiama ASMEL Consortile e rappresenta una delle tante gestioni associate di servizi comunali promosse, attraverso la Rete, dall’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti locali, che conta 4.072 Soci in tutt’Italia. È stata costituita il 23 gennaio 2013 e ha come unico oggetto sociale l’erogazione di servizi di committenza ai Comuni Soci. Ha sollevato migliaia di Comuni dall’incubo – dichiara il Segretario Generale Francesco Pinto – di fare i conti con norme sugli appalti di improbabile interpretazione con italica creatività. Facendo proprie tutte le prescrizioni, anche le più fantasiose, impartite da apparati centrali sempre più autoreferenziali. E ha sopperito all’inevitabile appesantimento delle procedure, facendole “digerire” dal proprio sistema informatizzato. Che ha sfornato così servizi di eProcurement veloci, efficienti e trasparenti. Risultando la prima Centrale di committenza italiana a ottenere la certificazione europea ISO 37001 che attesta il pieno rispetto delle norme anticorruzione. E vedendosi premiata a Maastricht con l’Eipa best practice certificate attribuito agli Enti pubblici distintisi per digitalizzazione e innovazione nelle procedure burocratiche.

Parliamo di una Società nella proprietà dei Comuni ASMEL che si è creata acerrimi avversari a Roma ed estimatori in Europa facendo gli interessi dei Soci, che si son visti sollevare dalle pastoie burocratiche, assorbite dalla propria Centrale. La quale consente ai Comuni, in particolare quelli medi e piccoli, – dichiara il Segretario Generale Francesco Pinto – di gestire anche procedure e appalti complessi, a partire da quelli legati al PNRR, sfatando così il mito che li rappresenta come incapaci di spendere. Al contrario, gli Enti più vicini ai cittadini riescono meglio a individuare le soluzioni per il soddisfacimento delle loro esigenze. La Centrale è ormai divenuta un autentico Centro di Competenza PNRR, che opera a 360° assistendo gratuitamente i Comuni anche nelle fasi precedenti l’appalto e in quelle successive di gestione contrattuale. ASMEL Consortile, in questi ultimi mesi, ha potenziato organico e struttura organizzativa per soddisfare il forte picco di gare PNRR di fine anno e trovarsi attrezzata per le prossime scadenze.