AUTOSCUOLE ITALIA ARRIVA ANCHE A BATTIPAGLIA: PROSEGUONO GLI INVESTIMENTI SUL TERRITORIO

In piena era Covid 19 ci sono anche imprenditori coraggiosi che, nonostante le grandi perplessità sul futuro, scommettono sul territorio della Provincia di Salerno. E’ il caso di Autoscuole Italia, uno dei brand piu’ famosi nel settore, che, proprio oggi, ha aperto la sua nuova sede nella centralissima Via Roma di Battipaglia. Un segnale forte e chiaro per una immediata ripresa dell’economia su tutto il territorio della Provincia di Salerno: un appello lanciato proprio ai giovani diciottenni, a coloro i quali si apprestano ad affrontare l’esame per il conseguimento della patente di guida. Ed un segnale anche all’intero settore dell’auto perchè senza nuovi patentati diventa complicato immaginare un mercato dell’auto capace di riprendersi. Da oggi il brand Autoscuole Italia è anche a Battipaglia. E, come sussurrano i responsabili dell’azienda, non finisce qui.

