ENZO FASANO (FORZA ITALIA): “COMPRIAMO NEI NEGOZI DI SALERNO, AIUTIAMO LA CITTA’ “

«Compriamo nei negozi di Salerno e sosteniamo il tessuto economico della nostra città». A dirlo è il deputato salernitano di Forza Italia, Enzo Fasano che ha aderito alla campagna “Natale senza Amazon”, promuovendola attraverso i social.

«In questo momento così drammatico serve l’aiuto di tutti. Sono convinto che Salerno saprà dimostrare un forte senso di comunità, sostenendo il commercio locale che sta pagando un prezzo altissimo in questa seconda ondata di pandemia. Tante attività, mal sostenute da Governo, Regione e Comune, sono state già costrette ad abbassare la propria serranda. Tante altre vanno avanti a fatica ma rischiano ogni giorno il tracollo. Nel rispetto delle norme anti contagio e in assoluta responsabilità dobbiamo aiutare il commercio locale, incentivando gli acquisti natalizi nei negozi della nostra città. Auspico – conclude Fasano – che anche altre forze politiche e le associazioni di categoria sposino questa campagna per sostenere l’economia cittadina ed evitare la morte del nostro commercio».