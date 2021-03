BARONISSI. 18 MARZO, BANDIERE A MEZZA ASTA PER LA GIORNATA VITTIME DEL COVID

Domani, 18 marzo, anche il Comune di Baronissi celebrerà la prima giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus. In concomitanza con l’arrivo a Bergamo del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista per le ore 11, il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante – idealmente con tutti i sindaci d’Italia – si ritroverà davanti Palazzo di Città, indossando la fascia tricolore, per osservare un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana esposta a mezz’asta.

Nelle prossime ore, il Parlamento italiano istituirà, con legge, la giornata nazionale per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di covid.