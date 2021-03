COMUNALI 2021 A NAPOLI. NEL CENTRO SINISTRA SFIDA FICO – MANFREDI

Da una parte il Presidente della Camera Roberto Fico, sostenuto dal Movimento 5 Stelle e da una parte del Partito Democratico, dall’altra l’ex Ministro dell’Università Gaetano Manfredi, sostenuto dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

E sullo sfondo la candidatura a sindaco, per il momento all’insegna del civismo, dell’ex Primo Cittadino Antonio Bassolino. Una situazione abbastanza complessa per le Comunali 2021 a Napoli dove si potrebbe consumare il primo scontro tra le politiche della Segreteria Nazionale del Partito Democratico ed i vertici regionali del Pd, che fanno riferimento diretto al Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Basterà un semplice intervento di Enrico Letta per riportare tutto alla normalità ? La cosa sembra abbastanza complicata, anche per i pessimi rapporti che intercorrono tra De Luca e gli attuali vertici nazionali del Partito Democratico.