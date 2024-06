BARONISSI. ANNA PETTA: “DALLE PIAZZE IL NOSTRO APPELLO PER LA PARTECIPAZIONE AL VOTO”

“Oggi, 2 giugno, celebriamo la Festa della Repubblica Italiana, un momento fondamentale per riflettere sui valori di libertà, democrazia e partecipazione che costituiscono le fondamenta del nostro Paese. In questo giorno speciale, desidero rivolgermi a tutti i cittadini e le cittadine per sottolineare l’importanza del voto. In questi anni si è acuita la distanza tra cittadinanza e politica, spesso percepita come autoreferenziale e distante dai bisogni reali delle persone. Comprendiamo queste preoccupazioni. A volte la politica appare come un mondo lontano, in cui le vostre voci non trovano ascolto”. esordisce la candidata a Sindaco Anna Petta.

“È per questo che la nostra campagna elettorale ha adottato un approccio diverso. Da sempre abbiamo scelto di stare tra la gente, di ascoltare le storie di ciascuno di voi, di comprendere le vostre esigenze e di lavorare insieme per trovare soluzioni concrete. Non sono solo parole, ma azioni tangibili che abbiamo portato avanti negli ultimi anni. È l’approccio nuovo di una politica territoriale a contatto diretto con le persone. Il nostro impegno ha portato a risultati significativi: abbiamo potenziato i servizi pubblici e sociali, reso più sicure le nostre strade, creato nuove opportunità di lavoro e supportato le famiglie in difficoltà. Oggi in maniera partecipativa abbiamo immaginato un programma proiettato ad un’ulteriore sviluppo sociale, economico e sostenibile. Ogni progresso è stato possibile grazie al contributo e al sostegno di tutta la nostra comunità”. afferma la candidata Anna Petta.

“Tuttavia, c’è ancora molto da fare. Partecipare al voto non è solo un diritto, è un dovere verso noi stessi e la nostra comunità. Il vostro voto è fondamentale per proseguire questo percorso di crescita e miglioramento. Vi invito a non lasciare che la disillusione vi impedisca di votare. Insieme, possiamo fare la differenza. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per la nostra città. Vi ringrazio sempre per la fiducia e il calore delle piazze: un entusiasmo che si propaga generando un’onda di affetto”, continua Petta.

“Buona Festa della Repubblica a tutti! Ricordando che 78 anni fa, il 2 giugno 1946, per la prima volta avevano diritto al voto anche le donne per il referendum istituzionale e per l’elezione dell’Assemblea Costituente. Per la prima volta nella storia d’Italia venivano elette 21 donne su un totale di 556 deputati, in maggioranza sposate (14 su 21) e con figli, giovani e dotate di titoli di studio, delle quali molte avevano preso parte alla Resistenza. Un momento di forte emancipazione femminile e di partecipazione alla vita politica. Oggi nelle nostre tre liste abbiamo numeri equiparati tra donne e uomini e anche questo rappresenta un cambiamento radicale di prospettiva: equità, trasparenza, inclusione, democrazia sono i nostri punti cardine. Vi invito a recarvi alle urne, ad esprimere la vostra scelta, libera e indipendente. Viva l’Italia. Viva la Repubblica. Viva Baronissi”. A dirlo è la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi Anna Petta.