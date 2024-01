BARONISSI, COMUNALI 2024. GIUSEPPE PASQUILE: “IN CAMPO CON ANNA PETTA”

Il Consigliere Comunale di maggioranza di Baronissi Giuseppe Pasquile conferma il suo sostegno alla candidatura a sindaco di Anna Petta ed annuncia anche la sua presenza nelle liste per la prossima tornata elettorale del Giugno 2024. Il Consigliere Comunale Pasquile, in una intervista rilasciata al quotidiano Cronache, ribadisce il suo impegno per la prossima campagna elettorale per le Comunali 2024 di Baronissi, “stiamo costruendo da tempo un progetto politico con Anna Petta e, sicuramente, la candidatura a sindaco di una giovane donna rappresenta una importante novità per il panorama politico di Baronissi”.

Pasquile, dunque, è tra i primi a confermare la sua presenza accanto ad Anna Petta, attuale Vice Sindaco ed assessore al Bilancio, per la prossima tornata elettorale per le Comunali di Baronissi.