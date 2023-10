BARONISSI, COMUNALI 2024. IL PD SPACCATO COME NEL 2019, ELEZIONI SENZA SIMBOLO

Come già accaduto nel 2019, a Baronissi, anche in occasione delle Comunali della prossima primavera si preannuncia l’ennesima spaccatura all’interno del Partito Democratico, con due candidati espressione della medesima area politica – addirittura della stessa Giunta – senza che vi sia la possibilità di trovare una mediazione. Nel 2019 Gianfranco Valiante e Luca Galdi, per il prossimo anno stesso copione ma con attori diversi: il Vice Sindaco Anna Petta e l’Assessore alle Politiche Sociali Marco Picarone. E, con l’aria che tira nel centro nella Valle dell’Irno, si prospetta una ritirata in buon ordine del Partito Democratico che, per evitare di prendere una posizione, tirerà i remi in barca, lasciando libertà di scelta ad elettori e dirigenti, in nome del civismo.

