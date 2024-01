BARONISSI, COMUNALI 2024. SINISCALCO AL VIA CON LA CAMPAGNA ELETTORALE

La campagna elettorale di Tony Siniscalco, candidato sindaco per il Comune di Baronissi, sostenuto da Fratelli d’Italia, in attesa anche delle scelte degli altri partiti della coalizione di centro destra, sta per entrare nel vivo, con una serie di iniziative che coinvolgeranno tutte le frazioni del centro della Valle dell’Irno. Siniscalco, nel frattempo, è al lavoro per la composizione delle liste che formeranno quella che sarà una coalizione con una forte connotazione politica, con un legame chiaro con le attuali forze politiche che compongono il Governo Meloni. Tra i tanti temi che arricchiranno la sua campagna elettorale per la carica di Sindaco di Baronissi, Tony Siniscalco avrà una particolare attenzione per il completamento del progetto di Città della Medicina, idea nata da una intuizione di Gennaro Esposito, ma anche per il rilancio di alcune aree della città dove si trovano importanti beni archeologici.

Share on: WhatsApp