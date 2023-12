BARONISSI, COMUNALI 2024. VALIANTE CI RIPROVA: NUOVA RIUNIONE PER TROVARE L’UNITA’

Dopo il flop dell’incontro della scorsa settimana, fortemente voluto anche dalla Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Salerno, a Baronissi il Sindaco Gianfranco Valiante ci riprova e convoca una nuova riunione di maggioranza, per provare a trovare un’intesa tra le diverse anime ed i diversi candidati alla carica di Sindaco. Le elezioni comunali del prossimo maggio si avvicinano e Valiante, dopo quasi 10 anni di governo della città, pare non essere in grado di mettere insieme le tante energie, soprattutto giovani, cresciute nel corso della sua attività amministrativa. Oramai, pare quasi scontato, che il tentativo andrà a vuoto, perchè non esistono le condizioni per una intesa tra Anna Petta e Marco Picarone, destinati, ciascuno, ad affrontare la prossima campagna elettorale in maniera autonoma. Impensabile che ci sia un terzo nome in grado di far fare un passo indietro al Vice Sindaco ed all’assessore alle Politiche Sociali. Insomma, si va verso una spaccatura dell’attuale maggioranza del Comune di Baronissi.

