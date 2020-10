BARONISSI. ECCO LE SCUOLE CHE RIAPRONO DOPO IL GIRO DI TAMPONI

Al termine delle seduta del Centro operativo comunale, tenuta questo pomeriggio a Palazzo di Città alla presenza di tutte le Dirigenti scolastiche locali, il sindaco Gianfranco Valiante, preso atto della complessiva situazione epidemiologica e segnatamente dei tamponi processati a cittadini – anche scolari e studenti – venuti in qualche modo a contatto con persone risultate positive al coronavirus ha disposto, a far data da domani giovedì 8 ottobre, la riapertura delle seguenti scuole:

– Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Medicina;

– Istituto superiore “Margherita Hack“ ad eccezione delle classi I H dell‘istituto tecnico e III C del liceo scientifico per le quali l’Asl ha disposto, per docenti e studenti, la quarantena obbligatoria fino al prossimo 17 ottobre;

– Scuola media “Villari“ ad eccezione delle classi I A, I D, II D, III D, I F, II F, frequentate da alunni di cui è stato richiesto per motivi precauzionali il tamponamento ma il cui esito non è stato ancora reso noto dall‘ASL.

– Scuola primaria Caprecano

– Scuola primaria Saragnano

– Scuola primaria Antessano

– Scuola primaria Aiello

– Scuola infanzia Parco Olimpia

– Scuola infanzia Aiello

– Scuola infanzia Saragnano

– Scuola infanzia Caprecano

– Scuola dell’infanzia Antessano

– Asilo nido comunale Arcobaleno

– Scuole paritarie di ogni ordine e grado

Resta sospesa in via prudenziale e fino a nuovo provvedimento l’attività didattica in presenza – in attesa dei risultati dei tamponi cui sono stati sottoposti alunni di più classi -, il cui esito non è ancora stato trasmesso – presso:

Scuola primaria “San Francesco d’Assisi“

Scuola primaria Baronissi “Cosimato“

Scuola primaria “Santa Maria delle Grazie“

Scuola dell’infanzia Orignano