BARONISSI. FRANCO MARI E SANDRO RUOTOLO A CONFRONTO SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

E’ in programma per il pomeriggio di martedi’ 26 Marzo, all’interno dei locali del Frac di Baronissi, il confronto pubblico sul tema dell’Autonomia Differenziata, al quale, tra gli altri, prenderanno parte il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari e l’ex parlamentare Sandro Ruotolo, oggi indicato come possibile candidato per le prossime europee nella lista del Partito Democratico.

I lavori, coordinati dal giornalista Massimiliano Amato, vedranno la partecipazione anche del Segretario Regionale della CGIL Franco Tavella e del Costituzionalista Massimo Villone. L’incontro avrà inizio alle 18:00 e prevede anche i saluti istituzionali del Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante.