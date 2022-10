BARONISSI. IL RINNOVO DELL’ESENZIONE DEL TICKET SI FA DIRETTAMENTE IN COMUNE

Il rinnovo dell’esenzione ticket reddito sarà curato quest’anno direttamente dal Comune di Baronissi, grazie ad un’intesa tra Amministrazione e Asl. Dall’1 ottobre le esenzioni non sono più soggette a proroga: disagi si stanno verificando un po’ ovunque con tempi di evasione delle domande molto lunghi.

I residenti a Baronissi non dovranno necessariamente recarsi agli uffici Asl di Mercato San Severino ma potranno espletare la pratica direttamente in Comune, limitando così notevolmente i tempi di attesa. A beneficiarne saranno soprattutto le famiglie disagiate e gli anziani.

Lo sportello sarà aperto il martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00, al pian terreno di Palazzo di Città. Per scongiurare code, è necessario ritirare il numero di prenotazione, per orario e giorno di appuntamento, presso la sede della Pro Loco (piazzetta Municipio), il lunedì dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì e giovedì dalle 16.00 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

“Le difficoltà maggiori ci sono per i cittadini più deboli, anziani ed invalidi, in molti casi anche soli – evidenzia il sindaco Gianfranco Valiante – per andare incontro ai nostri concittadini abbiamo individuato una soluzione idonea a questo intollerabile problema che penalizza migliaia di persone. Un’iniziativa importante che va incontro alle esigenze reali dei cittadini”. Per disbrigare la pratica sarà necessario presentare allo sportello tessera sanitaria con codice fiscale, carta di identità, 730 o Isee.