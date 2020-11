BARONISSI. LE NUOVE MISURE ANTI COVID 19 DECISE DAL SINDACO VALIANTE

E’ di diciotto positivi il bilancio alla Casa di Riposo “San Francesco da Paola” a Saragnano. Dopo le prime cinque positività dei giorni scorsi, anche altri dieci anziani e tre operatrici sono risultate positive al tampone. La struttura da alcuni giorni è stata isolata dall’ASL.

“E’ una situazione di grave preoccupazione – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – siamo in stretto contatto con l’Asl e la Casa di riposo per monitorare continuamente la situazione, attesa la presenza di alcuni anziani sintomatici. L’Azienda sanitaria sta verificando costantemente la situazione, riferendo costantemente. I nostri anziani devono ricevere tutte le cure necessarie e assistenza di cui a maggior ragione ora hanno bisogno. Un segnale di forte solidarietà anche a tutte le operatrici della Casa di riposo, alcune delle quali contagiate”. Al momento nessuno può entrare o uscire dalla struttura.

In considerazione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica in città, il sindaco Gianfranco Valiante, con ordinanza odierna, sentito il Coc, ha adottato misure ulteriormente restrittive allo scopo di contrastare la diffusione preoccupante del virus e di salvaguardare la salute dei cittadini. Disposta da domani 7 novembre e fino al 3 dicembre, la chiusura anticipata, dalle ore 20.00 in poi, di piazze, ville, parchi e strade, ordinariamente frequentate nelle ore serali. In tutte le aree pubbliche sarà consentito il nomale transito ma non lo stazionamento se non per indifferibili e documentate ragioni. Atteso il contagio contratto da un dipendente comunale, Palazzo di Città sarà chiuso al pubblico, ad eccezione dei servizi essenziali. I dipendenti sono comandati allo smart working. Tutti i dipendenti comunali sono stati sottoposti ad indagine epidemiologica.