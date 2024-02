BARONISSI. PRIMARIE DEL PD PER SCEGLIERE IL SINDACO TRA PICARONE, MELCHIORRE E COPPOLA NEGRI

Alla fine, quando mancano meno di quattro mesi alle elezioni Comunali di Baronissi, il Partito Democratico sembra avere scelto la strada delle Primarie per indicare il nome del candidato alla carica di Sindaco. E, secondo quanto filtra dalla sede del Pd Provinciale di Salerno, la data per la celebrazione delle Primarie dovrebbe essere domenica 3 Marzo.

I nomi in campo sono quello dell’attuale assessore Comunale Marco Picarone – da tempo, pero’, indicato come candidato del Partito Democratico ma costretto a passare per le forche caudine delle Primarie – insieme all’ex Presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Melchiorre (che non ha mai fatto segreto della sua aspirazione ad una candidatura a sindaco dopo la lunga militanza politica ed amministrativa) con il nome femminile di Agnese Coppola Negri, attuale Presidente della Commissione Trasparenza del Comune di Baronissi. Le riunioni, proprio in queste ore, si moltiplicano sull’asse Salerno – Baronissi per mettere a punto le regole delle Primarie (che saranno aperte a tutti i cittadini con il versamento di un contributo di 2 euro) ed i tempi per la presentazione dei candidati a tutti gli elettori del centro della Valle dell’Irno.