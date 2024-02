IL MINISTRO FITTO INCONTRA DELEGAZIONE SINDACI ANCI CAMPANIA: MARCIA CONFERMATA PER IL 16 FEBBRAIO

Una delegazione di Anci Campania ha incontrato oggi a Roma il ministro per le Politiche di coesione Raffaele Fitto sul tema delle risorse del Fondo sviluppo e coesione. Al termine dell’incontro, “lungo e pacato” scrive l’Anci Campania in una nota, i sindaci della Campania hanno ribadito al ministro che venerdì 16 febbraio saranno in piazza Santi Apostoli a Roma per l’iniziativa promossa dalla Regione Campania e dal governatore Vincenzo De Luca. La delegazione di Anci Campania che ha incontrato il ministro Fitto era guidata dal presidente Carlo Marino, sindaco di Caserta, con la partecipazione dei vicepresidenti Antonio Del Giudice, Massimo Pelliccia e Luigi Carbone, del segretario generale Nello D’Auria, del coordinatore Piccoli Comuni Stefano Pisani e del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Anci Campania, si legge in una nota, “ha apprezzato la cortesia istituzionale del ministro Fitto e la sua disponibilità a ricevere, in modo sollecito, la delegazione dei sindaci campani. Nel corso di un lungo e pacato incontro, il presidente Marino ha ribadito la richiesta al Governo di garantire le risorse del FSC, fondamentali per chiudere le opere della programmazione 2014-2020, per avviare il Programma 2021-2027, per finanziare le infrastrutture stradali e le attività culturali. Anci Campania ha ricordato al ministro Fitto che i ritardi nell’erogazione del FSC rendono particolarmente sofferenti centinaia di Comuni, soprattutto piccoli, che rischiano il dissesto e contenzioni con le ditte. La delegazione di Anci Campania ha chiesto con forza al ministro per la Coesione la riapertura del tavolo tecnico con la Regione Campania per arrivare, in tempi rapidi e certi, all’Accordo di Coesione.

Il ministro FITTO, prosegue la nota di Anci Campania, “ha rappresentato la posizione del Ministero, ricordando che il tavolo tecnico resta comunque aperto e finalizzato all’accordo”. Anci Campania ha “preso atto della posizione del ministro a cui ha ricordato che venerdì i sindaci della Campania saranno in piazza dei Santi Apostoli a Roma per un’iniziativa bipartisan affinché si arrivi presto a una sintesi istituzionale, tra Governo e Regione Campania, come sta avvenendo, proprio il 16 febbraio, con la Regione Calabria e in passato con altre Regioni del Nord e del Centro”, conclude la nota.

