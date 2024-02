FRANCO MARI (AVS): “ACCOLTO NOSTRO EMENDAMENTO PER RINVIO IVA PER IL TERZO SETTORE”

“Accolto l’emendamento di Alleanza Verdi e Sinistra al decreto Milleproroghe che prevede lo slittamento dell’entrata in vigore del regime Iva per il Terzo settore al 1 gennaio 2025. Abbiamo così salvato migliaia di piccole associazioni, circoli Arci, Acli che animano la nostra vita sociale e culturale e creano senza profitto un tessuto di relazioni e sostegno fondamentale per tanti e tante. Da domani sarà fondamentale trovare al più presto una soluzione che riporti gli enti di Terzo settore nel regime di esclusione.” Ha dichiarato il deputato di AVS Franco Mari.

