Anche Alfonso Baldi, Consigliere Comunale del Gruppo Misto a Battipaglia, è tra i firmatari della richiesta di una convocazione di un consiglio comunale monotematico per chiedere conto all’Amministrazione Francese delle ragioni che hanno provocato, nei giorni scorsi, l’esclusione del Comune di Battipaglia dai fondi ministeriali per la messa in sicurezza del territorio.

