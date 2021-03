ENRICO LETTA NUOVO SEGRETARIO DEL PD: LE REAZIONI DEL PARTITO CAMPANO

Al termine dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico, che ha indicato Enrico Letta come nuovo Segretario del PD, sono arrivati i messaggi da parte di numerosi esponenti del Partito campano.

Leo Annunziata, Segretario Regionale del Partito Democratico: “L’Assemblea Nazionale del Partito Democratico ha eletto Enrico Letta Segretario.

Letta è una personalità di grande prestigio ed autorevolezza. Difendiamo in Italia e in Europa i valori progressisti, con metodo riformista e scelte radicali.

A tutti noi il compito di rilanciare la nostra azione politica.”

Piero De Luca, Deputato Partito Democratico: "Come ho ricordato in diretta a Tgcom24 , Enrico è una personalità di grande prestigio ed autorevolezza. A lui e a tutti noi spetta ora il compito di rilanciare la nostra azione politica e rigenerare il Partito Democratico, con coraggio ed ambizione. Buon lavoro, Enrico!"

Alfonso Andria, già parlamentare Pd: “Grazie a Nicola Zingaretti e buon lavoro a Enrico Letta Segretario nazionale del nuovo PD, un partito inclusivo, aperto ai giovani, attento alle fasce deboli, capace di interpretare la contemporaneità e che sia protagonista del futuro dell’Europa!”

Segreteria Provinciale di Salerno Pd: “Buon lavoro ad Enrico Letta. Grazie a Nicola Zingaretti per il lavoro svolto in questi anni in frangenti difficili e complessi. Apriamo una nuova fase mentre comincia la sfida decisiva contro la pandemia, per il rilancio socio-economico del Paese. Dirigenti, militanti, rappresentanti delle Istituzioni ed amministratori dovranno moltiplicare gli sforzi per rafforzare la solidarietà, ascoltare le istanze, rispondere ai bisogni e alle attese degli Italiani.”