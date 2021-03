MATTEO SALVINI GELA ENRICO LETTA: “IUS SOLI? BUONANOTTE. PRIMA I PROBLEMI DEGLI ITALIANI”

La reazione di Matteo Salvini alle parole del neo segretario del Partito Democratico Enrico Letta che ha voluto puntare l’attenzione sullo Ius Soli è arrivata immediata.

“Letta e il PD vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati?

Eh, buonanotte… Se torna da Parigi e parte così, parte male. Risolviamo i mille problemi che hanno gli Italiani e gli stranieri regolari in questo momento, non perdiamo tempo in cavolate.”