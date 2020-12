BATTIPAGLIA, COMUNALI 2021. IL CENTRO DESTRA UNITO ? PRONTO IL NOME DI UGO TOZZI

Una sfida tra cognati per le prossime elezioni comunali di Battipaglia ? Potrebbe davvero accadere con Rosario Rago, candidato del Partito Democratico e del centro sinistra ed Ugo Tozzi, nome sul quale potrebbe convergere tutto il centro destra del centro della Piana del Sele. Le trattative stanno diventando piu’ veloci, perchè dopo aver preso atto che il gruppo De Luca ha scaricato, definitivamente, la attuale primo cittadino Cecilia Francese, tutto il mondo della politica battipagliese si è messa in moto. Ed anche il centro destra, che da tempo va dicendo di voler puntare su di un nome unitario, ha iniziato a scaldare i motori ed il noto medico battipagliese (Ugo Tozzi, cognato di Rosario Rago, ndr), inizia a riscuotere le prime adesioni dai singoli rappresentanti dei partiti del centro destra, ovvero da Forza Italia e Lega. Tozzi, già candidato nel 2016, fuori dal ballottaggio, è stato il primo, in ordine di tempo, a rompere i rapporti con l’attuale sindaco, dopo averla sostenuta al secondo turno. Ora si prospetta una sfida completamente diversa da quella di 5 anni, con un centro destra piu’ robusto e concreto.

