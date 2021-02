BATTIPAGLIA, COMUNALI 2021. NELLO FIORE E CAMPANIA LIBERA: FONDAMENTALI PER IL CENTRO SINISTRA

Il centro sinistra di Battipaglia, che sta per giungere al momento clou per la definizione della coalizione e del nome del candidato sindaco, non puo’ e non vuole fare a meno di Nello Fiore, consigliere regionale fino al 2020 e ideatore della lista Civica Campania Libera. I segnali sono giunti da piu’ parti per un coinvolgimento concreto, nella prossima tornata elettorale, di Fiore e del suo gruppo di lavoro che, per tutto il centro sinistra di Battipaglia, rappresenta un punto inamovibile all’interno della coalizione che, secondo le numerose indiscrezione che giungono dal comune della Piana del Sele, avrà una composizione simile a quella che ha accompagnato alle elezioni regionali il Presidente Vincenzo De Luca. Nello Fiore, di questo ambizioso progetto, costituisce un pilastro portante, per la sua storia politica ma anche per il suo forte radicamento sul territorio del Comune di Battipaglia che, da anni, rappresenta un suo punto di riferimento.

