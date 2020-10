BATTIPAGLIA, COMUNALI 2021. PARTE LA GRANDE CORSA PER LA CARICA DI SINDACO

E’ già iniziata la campagna elettorale per le Comunali 2021 a Battipaglia: la corsa per la carica di sindaco è, oramai, entrata nel vivo nella cittadina della Piana del Sele dove, al momento, si possono già contare 6 candidature alla carica di primo cittadino.

Anche se fortemente indebolita e priva del sostegno delle forze che ne hanno promosso la vittoria nel 2016, ci sarà la seconda candidatura di Cecilia Francese, sindaco in carica, che spera di poter contare anche sul sostegno del Partito Democratico.

Da Salerno, pero’, al momento ci sono idee diverse e il Partito Democratico potrebbe anche optare per una candidatura propria, cercando di mettere insieme tutte le forze che alle ultime regionali hanno sostenuto la corsa vincente di Vincenzo De Luca.

Movimento 5 Stelle o liste civiche per Enrico Farina, uomo del M5S, pronto ad affrontare una campagna elettorale per le Comunali a Battipaglia dopo le Regionali 2020 e le Europee 2019.

Una coalizione civica e senza simboli di partito, invece, per l’ex sindaco di Battipaglia Alfredo Liguori che, a 67 anni suonati, ha deciso di rimettersi in gioco in vista delle prossime elezioni amministrative.

Nel centro destra, poi, c’è grande fermento ma anche in questa coalizione si punta ad una corsa con le civiche: i nomi che circolano da alcune settimane sono quelli di Ugo Tozzi, Fernando Zara e Renato Vicinanza.