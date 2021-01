BATTIPAGLIA, COMUNALI 2021. SPUNTA IL NOME DI MONICA GIULIANO, CAIRONE VERSO LA FRANCESE

Ci sono importanti novità nel panorama politico del Comune di Battipaglia dove, nelle ultime ore, sta prendendo corpo l’ipotesi di una candidatura al femminile: si tratta dell’ex assessore della Giunta Francese Monica Giuliano, già impegnata alle ultime elezioni regionali con il simbolo di Forza Italia. L’avvocato di Battipaglia potrebbe mettere insieme diverse anime sia del centro destra che del mondo civico ma il tutto passa anche attraverso un confronto tra gli alleati del tavolo di centro sinistra.

Intanto il consigliere comunale Alessio Cairone è pronto a presentare alla città il nuovo movimento AVANTI BATTIPAGLIA che, almeno per il momento, non prenderà parte al tavolo del centro sinistra: si va verso il sostegno alla sindaca uscente Cecilia Francese? Pare che ci siano le condizioni per una nuova alleanza.