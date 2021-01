NOI SAN SEVERINO: “INCARICHI PER 70.000 EURO A TECNICI ESTERNI. CHI LI HA SCELTI?”

Ovviamente non intendiamo contestare le competenze dei singoli professionisti né tantomeno la necessità dell’Ufficio Tecnico di avvalersi di tecnici esterni, ma, come simpaticamente si dice di questi tempi … chiediamo per un amico!”

Chiediamo per tutti quei professionisti del nostro territorio che avrebbero (non meno di quelli selezionati non si sa come) le competenze, la volontà e, in alcuni casi, anche la necessità di assumere un incarico.

Ci chiediamo quindi:

Chi li ha scelti e chi gli ha suggerito di presentare un’offerta per quei lavori?

Era forse il caso di pubblicare un avviso rivolto a tutti tecnici del nostro territorio con il quale si informava che il Comune aveva necessità di affidare incarichi per la verifica strutturale di alcune opere?

Esiste una short-list per Geometri ed Ingegneri (dove immaginiamo siano sicuramente presenti i nomi dei tecnici affidatari degli ultimi tre incarichi) dalla quale poter attingere e da poter utilizzare con il metodo del Turnover?

Era davvero il caso di affidare le tante verifiche strutturali a soli TRE professionisti (qualcuno neppure del nostro paese) attribuendogli una parcella di oltre 20.000,00 € ciascuno, o era più opportuno incaricare SEI professionisti a 10.000,00 € ed offrire un’opportunità di lavoro ai tanti giovani del nostro territorio che per la propria condizione lavorativa non possono e non vogliono accedere ai sussidi statali ma che vivono, come tanti, le difficoltà della crisi?

Provvederemo a chiederlo agli organi comunali competenti, non con l’intento di esprimere una critica sterile, ma per l’interesse del territorio e di chi, pagando le tasse, lo vive e lo fa vivere.