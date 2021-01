LUIGI CESARO (FORZA ITALIA) A IL FOGLIO: “PER TRE VOTI MI VOLEVANO DARE UN MINISTERO”

Senatore Cesaro allora niente sostegno a Conte? “Non ci penso e non mi muovo da Forza Italia”. Ci fa vedere il cellulare? “Non può capire quante telefonate ho ricevuto in questi giorni dal governo e da importanti pezzi della maggioranza”. Tutti vogliono Giggino a’ purpetta: cosa le avevano promesso: “Io controllo il mio voto e un altro paio”. Viceministro? “Di più, per tre voti mi avevano promesso un ministero”.

Sta millantando per alzare la tensione? “Ma quando mai!!!! Conservo i messaggi, non sono mica scemo, ho tutto salvato. Adesso mi schifano prima mi amavano, mi volevano, volevano farmi ministro!!”. A quanto si fermerà Conte? “A 155”.

TRATTO DA IL FOGLIO