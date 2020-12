BATTIPAGLIA. CRESCE IL CONSENSO SUL NOME DELL’IMPRENDITORE ROSARIO RAGO

E’ bastata meno di una settimana, dopo la pubblicazione proprio da parte di agendapolitica.it, della notizia della possibile candidatura a sindaco dell’imprenditore agricolo di Battipaglia Rosario Rago a fare crescere il consenso sul nome che il Partito Democratico, ed altri movimenti dello schieramento di centro sinistra, hanno individuato per la prossima tornata elettorale. L’elemento novità gioca sicuramente a favore di Rago, sempre vicino alle dinamiche politiche ma mai impegnato in prima persona: un imprenditore puro, che proprio in questi giorni è impegnato, insieme agli altri operatori del settore della Quarta Gamma, per intercettare oltre 20 milioni di finanziamenti che il Governo ha messo a disposizione. Sono, pero’, numerose le persone ed i gruppi che, nelle ultime giornate, hanno contattato lo stesso Rago per avviare un discorso in vista delle prossime elezioni comunali di Battipaglia: e non si tratta solo di persone provenienti dagli ambienti del centro sinistra ma da ogni parte politica. E questo è, sicuramente, un altro fattore che gioca a favore della candidatura di Rosario Rago: la capacità di essere trasversale, la possibilità di ottenere consenso da ogni parte politica.

Share on: WhatsApp