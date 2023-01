BATTIPAGLIA. IL PD CHIEDE AIUTO A LANZARA PER TUTELARE SOCIETA’ ALBA

Battipaglia è sempre più sola. L’ultima infelice trovata della sindaca Cecilia Francese, che prima ha convocato l’assemblea per scegliere il comune capofila del Sad (Sub-Ambito Distrettuale), e poi ha disertato l’aula nel disperato tentativo di giocare sul quorum e far saltare il tavolo, ha sancito il definitivo isolamento istituzionale di Battipaglia e di un Comune che continua, giorno dopo giorno, il suo inarrestabile processo d’involuzione. Il

circolo del Partito Democratico, per l’ennesima volta, si ritrova costretto a rivolgere un appello al di fuori delle mura casalinghe: chiediamo al sindaco di Pontecagnano, Giuseppe Lanzara , di tutelare il futuro di Alba, e di scongiurarne la fine garantendo i livelli occupazionali, come già sottolineato e richiesto in passato dal nostro consigliere comunale e capogruppo del Pd, Luigi D’Acampora. Ci rivolgiamo a lui innanzitutto in qualità di neo-

eletto presidente del Sub Ambito Distrettuale dei Picentini (del quale Battipaglia fa parte perché escluso dalla Piana del Sele che sarebbe stato il suo inserimento naturale), e in seconda battuta perché ci ritroviamo un sindaco fenomenale nel preoccuparsi della sua leadership e dell’eterna campagna elettorale, ma incapace a risolvere i veri problemi di una città destinata al tracollo culturale ed economico, e senza nessun margine di crescita.