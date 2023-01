BATTIPAGLIA. IL SINDACO DI AGROPOLI MUTALIPASSI ELETTO REVISORE DEI CONTI

Chiamatela pure una strana alleanza, quella stretta dal Sindaco di Battipaglia Cecilia Francese con il Presidente della Provincia Franco Alfieri: per sancirla, in maniera definitiva, ieri, il Consiglio Comunale del centro della Piana del Sele ha eletto come revisore dei Conti del Comune Roberto Mutalipassi, Sindaco di Agropoli ed uomo di strettissima fiducia dello stesso Alfieri. Battipaglia sterza verso il Pd ? Intanto, la Francese sterza verso Alfieri, poi si vedra’. La scelta della maggioranza del Consiglio Comunale di Battipaglia, ovviamente, sta provocando le prime polemiche nel centro della Piana del Sele che, ancora una volta, deve fare i conti con l’ennesimo cambiamento politico nelle decisioni del Sindaco Cecilia Francese.

