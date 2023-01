IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA NORDIO: “ENTRO GENNAIO RIFORMA DELL’ABUSO DI UFFICIO”

Il Ministro della Giustizia Nordio rilancia sulle riforme del Codice Penale, di quello di Procedura Penale e sull’Ordinamento Giudiziario. L’annuncio, in un’intervista rilasciata da Nordio al quotidiano Libero, adesso, riguarda l’imminente riforma del reato dell’abuso di ufficio.

«Ritengo che in cinque anni, anche meno, si possa fare. È giusto dire che una riforma radicale della giustizia debba cominciare al più presto ma non è detto che possa concludersi in tempi brevi perché ci sono degli step che derivano da elementi normativi. Io auspico che entro gennaio vada a buon fine la riforma sull’abuso d’ufficio che secondo me è un reato che va abolito, poi mano a mano, mese dopo mese, anno dopo anno, passeremo ad altri tipi di riforme secondo i tempi che sono ovviamente previsti dalla costituzione».