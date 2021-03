BATTIPAGLIA. LA PROPOSTA DI UGO TOZZI: “SEGGI ELETTORALI FUORI DALLE SCUOLE”

Chiediamo alla amministrazione di pensare da subito ad una delocalizzazione dei seggi elettorali in vista delle elezioni amministrative di settembre/ottobre prossimo” Esordiscono da Fratelli d’Italia il candidato sindaco Ugo Tozzi e il presidente del direttivo Massimiliano Terminelli invitando l’ente a fare proprio l’invito del governo nazionale a ricercare per tempo siti differenti per le elezioni. “Ci troveremo appena all’inizio di un nuovo anno scolastico – prosegue Massimiliano Terminelli – l’ennesimo che si interromperà non appena iniziato, e con l’obbligo di pensare alle elezioni nei mesi precedenti quando invece ci si dovrebbe concentrare solo sulla programmazione scolastica. I figli di questa città stanno pagando già un prezzo altissimo per questa pandemia, questa potrebbe essere una soluzione che magari può essere anche permanente. Spostate i seggi dalle scuole ad altre strutture, al nord lo hanno fatto già alle elezioni di settembre 2020 a testimonianza che si può fare – conclude Terminelli – basta solo volerlo. Palazzetti dello sport, strutture comunali, strutture confiscate, i seggi su indicazione dell’ente possono essere proposti ovunque, perché per forza delle scuole?” “Chiediamo un atto di coraggio a questa amministrazione a programmare oltre l’ordinario – chiosa il candidato sindaco di FdI Ugo Tozzi- noi siamo abituati a programmare, a guardare le cose con occhio critico e proporre soluzioni alternative. Abbiamo fatto così con la richiesta dell’usca a Battipaglia, con il consiglio monotematico sulla questione scuola e facciamo così anche sulla questione seggi elettorali. Anche se le paternità in questa città non vengono mai riconosciute e si rivendicano come proprie soluzioni prese da altri, chiediamo alla sindaca di attivarsi immediatamente a tal fine per evitare di trovarci a rincorrere un problema quando potevamo avere una soluzione pronta.”

