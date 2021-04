BATTIPAGLIA. UGO TOZZI: “STRANI PROVVEDIMENTI EDILIZI NEL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE”

“La faccia tosta di questa amministrazione comunale lascia davvero perplessi. A fine mandato continuano ad operare scelte di programmazione che bisognava (se necessario) fare ad inizio mandato. Non e’ più accettabile che questo governo cittadino, che governa ancora solo perché rimandate le elezioni amministrative, a fine mandato chiami la maggioranza consiliare a decidere per l’ennesimo scelta edilizia di questa città”. Esordisce così il candidato sindaco di Fratelli d’Italia Ugo Tozzi in relazione alle ulteriori interventi di riqualificazione di complessi produttivi dismessi che saranno portate giovedì in consiglio comunale.

“Fatti salvi gli interessi legittimi dei richiedenti e ben vengano interventi di privati che possano anche riqualificare aree abbandonate ma le domande da porsi sono molteplici. Queste stesse autorizzazioni che oggi e che qualche mese fa per altri richiedenti sono state portate in consiglio comunale perché arrivano a fine mandato? Spesso e volentieri ci troviamo di fronte ad interessi legittimi di privati che per vedere sanciti i loro diritti hanno dovuto spendere anche tanti soldi con ricorsi contro l’ente che ha bocciato le stesse richieste che adesso, guarda un po’, a fine mandato in piena campagna elettorale, possono essere approvate. Ma non era più giusto farle in fase di programmazione iniziale, smuovere economia, finanze pubbliche e interessi privati legittimi cinque anni fa? Ma poi non è possibile ne’ normale che una amministrazione che doveva essere ricordiamolo quella del ‘finalmente il piano regolatore’, quella dell’etica, della programmazione, del ‘cambiamo tutto il negativo che c’è stato finora al governo’ si sia limitata per cinque anni a fare nemmeno l’ordinaria amministrazione, si dia poi a colpi di coda di tal genere. Nuove costruzioni, palazzi abbattuti e ricostruiti con piani in più, quattro lottizzazioni qualche mese fa, altre tre nel consiglio comunale di giovedì, e intanto beni comunali messi all’asta: ma a quale gioco sta giocando la sindaca? Io faccio un appello, sentito, accorato, a tutti gli elettori, quelli di destra e anche a quelli di sinistra, affinché aprano bene gli occhi e non votino nuovamente chi ha fatto nel suo mandato esattamente il contrario di quanto detto e promesso con il loro buon governo”.