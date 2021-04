IDEASCUOLA. UN AVVOCATO SALERNITANO ALLA GUIDA DEL COMITATO NAZIONALE

E’ l’avvocato salernitano Roccodavide Guerra il nuovo Responsabile Nazionale del Comitato Ideascuola, movimento nato per restituire dignità al mondo della formazione.

Da Salernitano sono orgoglioso di rappresentare questa importante realtà, composta da genitori e docenti supportati da esponenti del mondo accademico e medico che già vanta su facebook e twitter più di 9000 iscritti.

Lo scrive, in un comunicato stampa, l’avvocato Roccodavide Guerra.

Il Comitato Nazionale “IdeaScuola” nasce dall’esigenza di dare un contributo fattivo per creare sin da subito un ambiente scolastico veramente moderno e sicuro, aperto all’innovazione didattica e tecnologica, all’inclusione reale e alla collaborazione di tutti coloro che la scuola la vivono: alunni, famiglie, personale scolastico e istituzioni, alla trasparenza, all’integrazione e allo sviluppo delle reti afferenti al sistema istruzione.

Il Comitato si pone il fine di contrastare, nell’immediato, gli impatti dell’epidemia di Covid-19 in corso, perseguendo le condizioni ottimali per la tutela della salute di tutte le componenti della Scuola Italiana: studenti, famiglie, personale docente e non docente, utilizzando senza alcuna preclusione pregiudiziale ogni risorsa disponibile per garantire il contemporaneo rispetto dei diritti fondamentali alla salute e all’istruzione.

Per aderire al Comitato è sufficiente compilare il modulo presente sul sito internet www.ideascuola.org con i propri dati e l’adesione è completamente gratuita.