BATTIPAGLIA. UGO TOZZI: “SU BALNEABILITA’ MARE, ASSISTIAMO AL MIRACOLO DELLE ACQUE”

“Nulla ci stupisce più da parte di questa amministrazione. Neppure il miracolo delle acque, né quelli che fa il protocollo o l’albo pretorio che, a distanza di quindici ore, pubblica un divieto di balneazione (in ritardo di quattro giorni rispetto alla comunicazione Arpac) e poi lo revoca.”

Lo scrive il candidato sindaco Ugo Tozzi.

Ciò che ci preme sottolineare, invece, è che nessuno si sia premurato di indagare sulle cause che hanno determinato la presenza oltre soglia di escherichia coli a Lido Lago. Presumibilmente, proprio perché i valori sono presto rientrati, si tratta di scarichi illegali. E sul contrasto agli scarichi abusivi, sui controlli delle autorizzazioni a sversare nel Tusciano, molte delle quali scadute e mai rinnovate e pertanto illegali, che bisognerà agire. Non solo. Bisogna riprendere gli studi già fatti nel passato e chiusi nei cassetti sull’inquinamento del Tusciano come la mappatura ad opera della Protezione civile, prevedere un piano per chi ancora non è allacciato alla fogna, pressare la Provincia perché porti finalmente a termine il progetto del collettore che dovrebbe giungere fino a Salerno. Questo dovrebbe fare un’amministrazione comunale, piuttosto che trincerarsi in difesa dietro vuoti proclami.