EBOLI, COMUNALI 2021. IL PD DI DAMIANO CAPACCIO SI AFFIDA A GIUSEPPE CONTE

Ieri pomeriggio il candidato alla carica di sindaco Damiano Capaccio, espressione di un’ampia coalizione che unisce il Movimento Cinque Stelle, il Partito Democratico, una parte di Liberi e Uguali ed altre forze del Centrosinistra, ha incontrato l’ex Primo Ministro della Repubblica Italiana Giuseppe Conte. Spalla a spalla con i due esponenti politici, Cosimo Adelizzi, vicepresidente del Movimento Cinque Stelle alla Camera dei Deputati, ha presenziato all’incontro amichevole che suggella la scelta di dare nuova dignità alla città di Eboli con una coalizione che trova ispirazione nel modello Napoli.

Con l’occasione si sono consolidate importanti intese costruite nel corso di diversi mesi di lavoro e Giuseppe Conte ha confermato che presto verrà ad Eboli per incontrare le cittadine e i cittadini ebolitani, sostenere la candidatura di Damiano Capaccio e la lista del Movimento Cinque Stelle.

«Ho avuto l’onore di incontrare l’ex premier Giuseppe Conte, presidente e leader del MoVimento 5 stelle. Durante l’incontro, al quale ha presenziato l’onorevole Cosimo Adelizzi, abbiamo discusso a lungo delle linee programmatiche e condiviso gli obiettivi strategici che esprimono la nostra visione del futuro della Città di Eboli –dichiara Damiamo Capaccio-. Se Napoli rappresenta una valida esperienza di queste forze politiche alleate, Eboli come Napoli oggi può essere realmente espressione del futuro di un centrosinistra unito. Il presidente Giuseppe Conte, nel rinnovarci la sua fiducia, verrà a far visita ad Eboli nel corso delle prossime settimane. Il percorso tracciato è importante. Lo sento».

«Insieme al candidato alla carica di sindaco della nostra coalizione, Damiano Capaccio, ho avuto il piacere di incontrare il presidente Giuseppe Conte – spiega Cosimo Adelizzi-. Nelle prossime settimane verrà in città per incontrare le ebolitane e gli ebolitani e per sostenere Damiano Capaccio e la lista del MoVimento 5 Stelle. Una lista composta da donne e uomini che non vedono l’ora di dare a questa città un’opportunità di rinascita e di rimettere il cittadino al centro della politica. Saranno i cittadini i veri protagonisti del patto per Eboli, e insieme realizzeremo il programma che la nostra città merita».