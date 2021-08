ANTONIO IANNONE (FDI): “SULLA SCUOLE I GOVERNI CONTE 2 E DRAGHI NON HANNO FATTO NIENTE”

Arriva dal Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, membro della Commissione Istruzione del Senato, un duro attacco nei confronti degli ultimi due governi per non aver fatto nulla di concreto per il miglioramento del mondo della scuola pubblica.

“Inizia l’ennesimo anno scolastico con il Covid e gli spazi sono gli stessi, i trasporti pubblici sono gli stessi, di tutte le soluzioni organizzative che lo Stato doveva mettere in campo per vivere e lavorare in sicurezza non c’è nemmeno l’ombra.”

E’ quanto scrive il senatore Iannone.

“È evidente che puntare tutto sui vaccini non basta. Fratelli d’Italia lo dice da molti mesi ma è rimasta inascoltata sia dal governo giallorosso sia dal governo Arlecchino.”