BUONE NOTIZIE PER AGOSTO: TUTTA L’ITALIA RESTA IN BIANCO, ANCHE LA SICILIA

Italia tutta bianca anche la prossima settimana. Non ci sarà nessun passaggio in giallo per la Sicilia (la regione più a rischio) in base ai dati del monitoraggio settimanale dell’Iss (che a livello nazionale registra un indice di contagio Rt in calo a 1,1 da 1,17 registrato sette giorni fa) all’esame della cabina di regia.

L’isola, presa d’assalto dai turisti ad agosto, ha registrato negli ultimi giorni lo sforamento delle tre soglie per il cambio di colore: superati i 50 casi settimanali ogni 100mila abitanti (siamo a quota 155), i pazienti positivi al Covid in terapia intensiva, in base ai dati Agenas, occupano l’11% dei posti letto (il limite per restare in zona bianca è il 10%) e nei reparti ordinari sono il 17% (limite al 15%).