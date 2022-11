BELLIZZI. ANGELO MADDALO: “SI CONTINUANO A VENDERE PEZZI DI CITTA’ “

Dopo la pubblicazione di un nuovo bando del Comune di Bellizzi, per la vendita di alcuni beni immobili di proprietà comunale, e’ arrivata la reazione del Consigliere Comunale Angelo Maddalo.

“Abbiamo difeso i diritti dei bellizzesi con le unghie e con i denti,” scrive Maddalo, “contro un sindaco ed una maggioranza che svende il Comune a pezzi, oggi è toccato ad un terreno in via Caserta, è partito il bando! Terreno che noi adibimmo tempo fa a campetto di calcio per i ragazzi. Oggi tutto questo accade per colmare un buco di milioni di euro accentuato dalla sentenza del tar sulla questione IACP. Noi pensiamo al popolo, l’amministrazione pensa ad altro.”