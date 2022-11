PROVINCIALI 2022. LA SFIDA E’ AL BAR TRA CAFFE’ E CORNETTI I NUOVI EQUILIBRI DELLA POLITICA

E’ il Bar Rosa, a poche decine di metri dall’ingresso di Palazzo Sant’Agostino, il vero quartier generale della politica provinciale che si appresta, con il voto di oggi, ad eleggere il nuovo Presidente della Provincia di Salerno. E tra un caffè ed un cornetto, dinanzi al banco del bar, ti trovi i due candidati di questa tornata elettorale: da una parte Franco Alfieri, accompagnato anche dal figlio, dall’altra Sonia Alfano, circondata dalla sua amministrazione comunale di San Cipriano Picentino. E nel mezzo i tanti sindaci e consiglieri comunali che, prima di arrivare ai seggi allestiti all’interno dei saloni della Provincia di Salerno, si fermano a salutare tutti e due i candidati alla Presidenza della Provincia: chi lo fa prima, chi lo fa dopo, chi lo fa con una stretta di mano, chi con un semplice sguardo. Ed è forse proprio dagli occhi che elettori e candidati si scambiano un cenno di intesa per un voto promesso o per una promessa di voto non mantenuta. Manca poco per sapere chi sarà il nuovo Presidente della Provincia di Salerno: ancora poche ore, ma tutti prima di votare, per devozione, si dovranno fermare al bancone del Bar Rosa.

