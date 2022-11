GIGI CASCIELLO (AZIONE): “L’ELEZIONE DI MARA CARFAGNA PRESIDENTE CI RENDE ORGOGLIOSI”

“L’elezione di Mara Carfagna a presidente nazionale di Azione ci rende non solo orgogliosi ma ancora più convinti di aver fatto la scelta giusta quando abbiamo scelto il partito fondato e guidato da Carlo Calenda come casa dei moderati, dei liberali e dei riformisti.”

Lo scrive Gigi Casciello, Segretario Provinciale di Azione, a margine dell’assemblea nazionale di Napoli che, nella giornata di ieri, ha portato all’elezione di Mara Carfagna.

Una politica seria, oltre promesse impossibili, con l’Europa e per l’Europa, per un Mezzogiorno non rivendicazionista ma forte nella difesa dei propri diritti