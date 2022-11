MALTEMPO NEL CILENTO. ILARDI (FEDERALBERGHI): “RISTORI PER AZIENDE E STOP ALLE TASSE”

“Subito ricognizione dei danni, ristori alle aziende e rinvio delle scadenze fiscali. Siamo vicini alle popolazioni e alle imprese del Cilento colpite dalla terribile alluvione di queste ore. Attiveremo immediatamente una ricognizione dei danni arrecati alle strutture ricettive poste nell’area interessata dall’evento calamitoso, con un focus specifico su Castellabate e Agropoli.”

Lo scrive Antonio Ilardi, Presidente Provinciale di Federalberghi Salerno.

“Acquisiti i dati, richiederemo al Governo e alla Regione Campania, in piena collaborazione con le amministrazioni locali competenti, le conseguenti misure di sostegno alle aziende che prevedano il ristoro dei danni subiti ed il differimento delle scadenze fiscali e tributarie nelle aree alluvionate, necessario, quest’ultimo, a non privare le imprese della liquidità occorrente a provvedere immediatamente alle riparazioni.

Federalberghi è pronta a lavorare, con spirito di grande unità, per una immediata e serena ripresa delle attività sociali ed economiche del Cilento.”