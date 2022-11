PINO BICCHIELLI (NM): “MALTEMPO IN CILENTO, IMMAGINI CHE FERISCONO. SOLIDARIETA’ ALLE POPOLAZIONI”

“Le immagini che arrivano dal Cilento toccano il cuore. Episodi del genere non dovrebbero essere così ripetitivi, ma ormai stanno diventando consuetudine. Il cambiamento climatico è purtroppo realtà e ciò deve spingerci a riflettere sull’importanza della prevenzione: pulire gli alvei fluviali, i canali di scolo, le condotte fognarie deve essere la priorità di tutte le amministrazioni ad ogni livello”. Lo ha dichiarato l’onorevole Pino Bicchielli, deputato di Noi Moderati dopo il violento acquazzone che si è abbattuto sul Cilento e ha letteralmente messo in ginocchio la zona di Agropoli. “Sono vicino alla popolazione cilentana che in queste ore sta soffrendo. La mia solidarietà va ai commercianti che hanno visto impotenti allagarsi i propri locali commerciali e a tutti i cittadini che hanno avuto danni nelle proprie case – ha aggiunto l’onorevole Bicchielli – I cilentani sono forti e so che si rialzeranno subito con ancor più forza”.

