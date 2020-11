BENEVENTO. IL SINDACO MASTELLA CONTRO SPERANZA PER ZONA ROSA ESTESA A TUTTA LA CAMPANIA

Il Sindaco di Benevento Clemente Mastella non ci sta: i numeri, abbastanza contenuti, del contagio da Covid 19 in tutta la provincia sannita, avrebbero imposto, secondo l’ex ministro della giustizia, una valutazione diversa da parte del Governo ed in modo particolare da parte del Ministro della Salute Roberto Speranza.

Mastella ha parlato di una vera e propria “ingiustizia per le province di Benevento, Avellino e Salerno. Il Governo ha messo nella stessa fascia Napoli, quarta per contagio in Italia, Benevento, 98esima. Una vergogna”.