BILANCIO DI PREVISIONE PER I COMUNI: SCADENZA PER L’APPROVAZIONE AL 30 APRILE 2023

Non c’è fretta. O, almeno, non tantissima: i Comuni dovranno approvare il bilancio di previsione entro il 30 aprile 2023. E’ questa l’ultima scadenza fissata dal Governo Meloni che, come i precedenti governi, potrebbe strada facendo, concedere anche ulteriori proroghe. Per le amministrazioni comunali al momento ci sono ancora piu’ di due mesi di tempo per mettere mano al documento di programmazione finanziaria che, negli ultimi anni, con il susseguirsi delle diverse crisi, è diventato un semplice strumento di certificazione della spesa sostenuta. Con la prima proroga si va oltre i primi quattro mesi dell’anno, in attesa che possano intervenire anche altri provvedimenti del Governo per sostenere i costi delle amministrazioni comunali.

