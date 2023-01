FRATELLI D’ITALIA. IL 2023 SARA’ L’ANNO DEI CONGRESSI, C’E’ ATTESA PER LE DATE

Conclusa la fase del tesseramento, che si è chiusa proprio dopo la vittoria alle Elezioni Politiche del settembre 2022, adesso per Fratelli d’Italia si apre l’anno dei congressi, per il rinnovo della classe dirigente. C’è attesa per conoscere le date nelle quali celebrare, su tutto il territorio nazionale, le assemblee elettive dei nuovi dirigenti: una sorta di anno zero per il partito di Giorgia Meloni che, dopo lo straordinario successo alle ultime elezioni, continua a crescere nei sondaggi. Aprile o Maggio 2023 potrebbero essere i mesi scelti per i Congressi di Fratelli d’Italia: di certo dopo le Regionali di Lazio e Lombardia e non in concomitanza con le Primarie del Partito Democratico che si svolgeranno il prossimo 26 Febbraio.

