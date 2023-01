PONTECAGNANO FAIANO. C’E’ IL NOME DI UN CIVICO PER METTERE INSIEME CENTRO DESTRA E MOVIMENTI

Il nome di un candidato civico per mettere insieme il centro destra ed i movimenti liberi – che, oggi, fanno riferimento all’imprenditore Giuseppe Bisogno – ma anche per mettere in campo una coalizione, composta da almeno 10 liste, da contrapporre all’alleanza del sindaco uscente Giuseppe Lanzara. E’ questa l’ultima notizia che arriva da Pontecagnano Faiano dove, proprio in giornata, il partito Azione di Calena ha annunciato, tramite il Coordinatore Provinciale Gigi Casciello, il sostegno a Lanzara: resta, almeno per il momento, fuori dalla coalizione Italia Viva. Intanto – ed è questa la novità – negli ambienti politici di Pontecagnano Faiano si lavora per un nome civico di un candidato sindaco capace di fare sintesi, in grado di mettere insieme almeno 10 liste, di partito e senza simboli, per affrontare la prossima tornata elettorale come un vero e proprio sondaggio sull’indice di gradimento nei confronti dell’amministrazione uscente.

Share on: WhatsApp