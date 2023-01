CO.SA.T. SI CONFRONTA CON LE REGIONI: APPUNTAMENTO MARTEDI’ 17 GENNAIO

Martedì 17 gennaio 2023 dalle ore 15.00 alle ore 17.30, a Salerno presso la Sala Convegni del Saint Joseph Resort, la società COSAT organizza l’evento B•CONFERENCE il servizio sostitutivo al ferroviario su gomma: opportunità e prospettive

L’evento è mirato a una disamina delle finalità della struttura consortile, nata nel 2001, per fornire alle Amministrazioni pubbliche uno strumento capace di superare le diversità, gli egoismi e le conflittualità dovuti alla presenza di una pluralità di vettori che operano sui territori di riferimento.

Sarà dato spazio al racconto della scelta della società consortile quale figura giuridica destinata a realizzare l’obiettivo di sintesi tra gli interlocutori commerciali, con lo scopo di assicurare la massima flessibilità per la gestione operativa dei servizi orientata a ridurre la distanza dall’utente finale ed ampliando, contestualmente, la platea delle aziende territoriali di riferimento interpellate per lo svolgimento dei servizi.

Saranno analizzati i risultati conseguiti, le criticità gestite in fase pandemica, le opportunità e le prospettive delle sfide imprenditoriali, nell’ambito di un importante momento di crescita e di relazione commerciale futura.

Parteciperanno all’evento le imprese socie e partners delle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Lazio, Molise, Abruzzo e Marche. Nel corso del meeting interverranno Massimo Zoi, Direttore della società Busitalia Rail

Service del Gruppo Ferrovie dello Stato, e Luca Cascone, Presidente della IV Commissione Trasporti della Regione Campania. Saranno inoltre presenti le principali Aziende del Trasporto Pubblico Campania quali Air Campania, Eav, Busitalia Campania, Sita Sud Campania e la Direzione Regionale di Trenitalia.

